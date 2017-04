Malena a Domenica Live: "La mia sessualità per il piacere altrui"

Sempre schietta e sincera, ma soprattutto spontanea: è Filomena Mastromarino alias Malena, la nuova musa hard di Rocco Siffredi, reduce dall'esperienza all'Isola Dei Famosi. Come vive in un piccolo paese della Puglia, Gioia Del Colle in questo caso, una donna che ha fatto una scelta così estrema come quella di intraprendere la carriera di pornodiva? E' la stessa Malena a spiegarlo nel salotto di Barbara D'Urso, a Domenica Live: "Sono sempre stata una ragazza che conduce una vita normalissima e, dopo un lungo fidanzamento, ho cominciato ad esprimere liberamente una sessualità che ho sempre avuto. Ho mandato delle foto a Rocco e, dopo un pò di tempo, mi ha mandato lui una nota vocale in cui mi invitava a partecipare alla sua nuova produzione a Budapest e così è cominciato tutto. Il primo giorno è stato molto forte".