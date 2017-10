Mai dire GFVIP: Giulia De Lellis e il gioco dei mimi

Lo storico programma guidato dalla Gialappa's Band continua a far divertire il pubblico anche in versione celebrity, mandando in onda clip inedite che riguardano gli inquilini della casa di Grande Fratello Vip ogni mercoledì su Italia1. Una in particolare è la vittima più bersagliata del trio: Giulia De Lellis. La ragazza, infatti, è diventata la nuova fonte d'ispirazione dei gialappi grazie alle numerose gaffe su domande di cultura generale, la mancata conoscenza della lingua inglese ed infine per il suo modo di interpretare il gioco dei mimi.