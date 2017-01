Lupin III, dopo 30 anni arriva una nuova serie: sarà ambientata in Italia

Lupin III torna in tv con una nuova serie animata, che arriva a 30 anni di distanza dall'ultima, conclusasi nel 1985. Il nuovo Lupin sarà ambientato in Italia e a San Marino. Gli episodi inediti saranno trasmessi dalle reti Mediaset in anteprima mondiale a partire da maggio 2015. Nelle nuove avventure Lupin indosserà una giacca blu e con lui ci saranno gli altri amatissimi personaggi del cartone animato.