Luisa Corna: "La tv non mi manca, sono innamorata e sogno le nozze"

"Ci siamo conosciuti a una manifestazione dalle mie parti, nel Bresciano - racconta la Corna - ed è stato come se ci conoscessimo da sempre. L'ho guardato e ho pensato 'Ecco, è lui'...". Di nozze ancora non si parla, anche se l'artista non nasconde di sognare i fiori d'arancio: "Non ho ancora ricevuto la proposta, vorrei diventare mamma un giorno, ho sempre avuto il senso materno. Ogni tanto penso all'adozione, se Dio vorrà...".

Luisa parla quindi di Stefano: "Sono stata single per molti anni, con lui ho riscoperto quanto è magico condividere la vita quotidiana con un'altra persona. E' un carabiniere, fa un mestiere molto bello, è un uomo solido, realizzato, straordinario". Da tempo non la vediamo in tv, ma non le manca: "Con il teatro e i concerti sono sempre in contatto con il pubblico. Non mi dispiacerebbe fare il varietà, ma non sento l'astinenza da piccolo schermo".