Luisa Corna, un fidanzato e il teatro per un nuova vita a 50 anni

"Erano di moda, ma oggi non li rifarei", ha detto in una recente intervista Luisa Corna parlando dei calendari sexy che l'hanno vista protagonista nei primi Anni Duemila e l'hanno resa uno dei volti più amati dal pubblico.



Nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, la Corna, i primi passi li muove da modella, per stilisti di fama internazionale. La sua passione è però il canto, che coltiva parallelamente alla recitazione. Il palcoscenico sul quale si mette in luce come interprete è quello di Castrocaro, uno dei festival più importanti per i giovani cantanti. Luisa Corna vi partecipa nel 1991, piazzandosi al secondo posto.



Il mondo della televisione le si schiude nel 1997, dopo aver dato il volto alla dea Kalì in "Nirvana" di Gabriele Salvatores. La Corna diventa la cantante di punta di "Domenica In" e di lì in poi la sua ascesa è inarrestabile. Nel 1998 è nel game show "Tira e Molla" con Gampiero Ingrassia. Dal 1999 al 2002 è volto femminile di "Controcampo". Sarà poi a "Notti Mondiali", per la Coppa del Mondo del 2002 e condurrà molti premi tv e diverse manifestazioni.



Dopo una lunga assenza, Luisa Corna torna sul piccolo schermo prima nella serie tv "Ho sposato uno sbirro", poi in alcuni talent canori in cui dà sfogo alle sue capacità. Qualità che esprime anche sul palco del Festival di Sanremo, nel 2002, in coppia con Fausto Leali.



Gli Anni successivi la vedono allontanarsi dalla tv, ma non dalla musica. Luisa Corna pubblica due album, si dedica al teatro e ad altri progetti. Del 2000 la partecipazione al suo secondo e ultimo film, "Al momento giusto" di Giorgio Panariello. Da alcuni anni è conduttrice del "Manzoni Derby Cabaret", il talent per comici del famoso teatro milanese.



Celebri gli amori con l'ex calciatore Aldo Serena, durato un decennio, e quello con il collega Alex Britti. Dopo sette anni da single, Luisa Corna, nel 2014, ha trovato un un nuovo compagno, una persona che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma che pare le abbia dato serenità.