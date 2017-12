Lorenzo Licitra: "A X Factor vittoria decisiva per me: ora mi do al pop"

Il pensiero non corre solo al nonno ma anche a Fortunato Zampaglione, che ha firmato l'inedito con il quale Licitra ora proverà a sfruttare il volano di questo successo. Per le caratteristiche (canzone in inglese e voce che si inserisce autorevolemente nella tradizione del bal canto italiano) qualcuno vede per un approdo perfetto sui mercati esteri. "L'idea di portare la mia musica all'estero c'è - conferma - ma mi piacerebbe lavorare anche con la lingua italiana. Ho voglia di trovare i brani giusti per me e un'immagine che sia quanto più possibile vera. La reale vittoria è quella che viene dopo, quando dimostri di poter costruire un percorso".



Un pensiero va poi ai Maneskin, il gruppo romano dato per favorito da tutti i pronistici e superato sul filo di lana. "Ero più che consapevole che loro erano i favoriti - ha commentato lui - e sarei stato contento della loro vittoria. Hanno diciotto anni e sembra che ne abbiano quaranta di carriera alle spalle perché sono degli artisti e hanno dimostrato di avere carattere. Alla fine però Alessandro Cattelan ha chiamato il mio nome e sono contento".