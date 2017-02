Leone di Lernia, il figlio Davide a "Pomeriggio 5": "Papà si è spento serenamente"

Sabato scorso Leone di Lernia aveva accolto in casa sua le telecamere di Domenica Live: il servizio, però, non era andato in onda perchè proprio quella notte le sue condizioni di salute si erano aggravate. Oggi, Barbara D'Urso, in collegamento con Davide, il figlio dello speaker radiofonico, lo vuole ricordare proprio con quel video, in cui la voce storica di radio 105 ride e scherza, mostrando con orgoglio i premi di una carriera intensa.