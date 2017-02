La bella Nathaly Caldonazzo è stata la seconda eliminata de L'isola Dei Famosi. Per l'attrice sono arrivate numerose domande dal popolo del web: ecco cosa ha confessato durante la videochat: "Sull'isola non ci sono amicizie, ma è solo un gioco di strategie in cui deve vincere qualcuno". Non perdetevi l'appuntamento ogni martedì alle 15:30 con Monica Somma per scoprire di più sui naufraghi eliminati. Nel frattempo guardate il video!