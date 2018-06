L'ex gieffina Siria De Fazio: "Grazie al mio fisico tutto nuovo sbarco a Hollywood"

Ha rifatto naso e bocca. Ora superato il traguardo degli "anta", Siria De Fazio si racconta a "Nuovo" , svelando il suo sogno segreto: "Grazie al mio viso tutto nuovo ora sono pronta per sbarcare a Hollywood". La ex di Niake Rivelli aggiunge: "Voglio lavorare negli Stati Uniti come modella tatuata e tentare anche la fortuna in tv".

Già dopo la sua partecipazione al "Grande Fratello" nel 2009 la sexy mangiafuoco si era fatta ritoccare il naso per motivi estetici. Poi nel novembre 2017 si era dovuto sottoporre a un intervento alla mandibola per problemi di salute, che le aveva cambiato la fisionomia del viso. "Stento a riconoscermi, quando mi guardo allo specchio mi sembra di vedere un'altra persona", rivela.



"Devo ancora abituarmi al nuovo look ma sono contenta di come sono andate le cose. Ho sofferto di anoressia per anni e questa malattia ha reso le ossa molto fragili. In più il fatto che lavorassi come mangiafuoco mi ha causato alcuni piccolissimi calli in bocca e quindi ho dovuto fare una serie di micro interventi per risolvere anche questo problema". E promette: "Non voglio rifare altro: per il momento mi fermo con gli interventi".



La modella campana era stata in passato sotto i riflettori per il suo legame con Naike Rivelli. Un legame tormentato che ormai si è lasciata alle spalle e racconta: "Ho cominciato a frequentare una persona da poco tempo. La storia con Naike è finita male perché era troppo esposta al gossip. Adesso voglio proteggere la nuova relazione".