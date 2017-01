Siria De Fazio, la mangiafuoco in topless al parco!

E' costata cara l'ultima tintarella della stagione a Siria De Fazio. La ex mangiafuoco del Gf 9 si è concessa qualche ora sotto il sole milanese in un parco con tanto di minislip e topless in belal vista. Ma le sue curve sono state notate non solo dagli avventure del verde pubblico e dai paparazzi del Settimanale Nuovo, ma anche da una fastidiosa ape che ha punto sul braccio Siria mettendola in fuga.