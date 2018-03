L’autista che lascia a piedi i migranti: "Ho sbagliato ma non sono razzista"

Negli scorsi giorni ha fatto scalpore la storia che ha come protagonista Moreno Salvetti un conducente d’autobus della società pubblica Trentino Trasporti, finito al centro delle polemiche per aver lasciato a piedi alcuni migranti alla fermata di Rovereto, in provincia di Trento.



L’inviato di Le Iene, Silvio Schembri, intercetta Salvetti chiedendogli spiegazioni su quanto successo. "Non sono razzista, ho visto un gruppo di extra comunitari ma ho visto dietro di me il servizio urbano e ho pensato che prendessero quello, non ci ho fatto caso", sostiene l’autista.



Eppure l’episodio si è ripetuto anche il giorno seguente: "Ho visto uno in mezzo alla strada, ho frenato, si è spostato e sono andato perché non ci ho pensato che dovesse salire", si giustifica l’uomo che ribadisce però con forza e più volte di non essere razzista. E alla richiesta di un incontro chiarificatore risponde: "Ho sbagliato, gli manderò una mail di scuse".