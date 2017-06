Kledi, fuga d'amore tra coccole e baci con la giovane compagna

Tanto relax, coccole, baci e attenzioni. Eccoli a Ibiza il 43enne insegnante di "Amici" Kledi Kadiu e la compagna 24enne Charlotte Lazzari. La piccola Lèa non è con loro, ma è in buone mani e i due genitori ne approfittano per una breve fuga d'amore alle Baleari. In cui riscoprono l'intimità, come mostrano le foto del settimanale "Nuovo".