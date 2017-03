18 marzo 2017 16:00 "Amici", Blu e Bianchi al completo... si vola verso il serale Appuntamento con il serale condotto da Maria De Filippi il 25 marzo in prima serata su Canale 5

Elisa, direttore artistico della squadra Blu porta al serale Andreas, Vittoria, Cosimo, Federica, Riccardo e Michele. Entrano a far parte della squadra Bianca di Morgan Sebastian, Oliviero, Shady, Lo Strego, Mike Bird e Thomas. Ospite della puntata Michele Bravi con la sua canzone "Il diario degli errori". Daniele Liotti sarà il quarto giudice del serale che partirà il 25 marzo in prima serata su Canale 5.

Apre l'ultima puntata del sabato pomeriggio Michele Bravi interpretando la sua canzone "Il diario degli errori", a seguire i professionisti di Amici ballano la sigla coreografata da Natalia Titova sulle note di "Hip hip chin chin".



Maria annuncia subito che Cosimo è il vincitore del Concorso Shakethon Race e per lui c'è la borsa di studio di 35 mila euro messa a disposizione da Vodafone. Il ragazzo commosso abbraccia la De Filippi.



Continua la formazione delle due squadre del serale. A Giuliano Peparini il compito di scegliere i ballerini da ammettere. Entrano quindi i due direttori artistici: il coach dei Bianchi Morgan, con Boosta e Alessandra Celentano, e la coach dei Blu Elisa, insieme a Rudy Zerbi e Veronica Peparini.



I posti rimasti per il serale restano tre. Per questo la De Filippi comunica agli allievi ancora in corsa che in questo appuntamento si esibiranno tutti prima delle scelte definitive. Il primo ad essere chiamato è Thomas, che canta il suo inedito "Scusa", poi si esibisce Mike con la sua "Closer". La ballerina Giulia si esibisce in un passo a due di Kledi su "Oggi sono io" con Stefano.



Poi avanza Michele, con "A me me piace 'o blues". Il ballerino Oliviero si esibisce con un assolo su "Il cigno nero". E' poi il turno di Serena con il suo inedito "Troppo fragile".



Il ballerino Cosimo balla in coppia con Federica su un passo a due della Peparini su "Fidati di me". Seduto al piano Rosario canta il suo inedito "Resto qui accanto". Giada propone il suo "Real Woman".



A conclusione delle esibizioni Maria chiede agli allievi se vogliono dire qualcosa prima di sapere chi verrà ammesso al serale per evitare di sollevare polemiche dopo. Serena e Rosario, da poco nella scuola, ci tengono a sottolineare che hanno ancora molto da offrire e il Serale potrebbe essere una buona occasione. Michele, invece, ringrazia per la bella esperienza vissuta.

Amici, si vola verso il serale 1 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 2 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 3 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 4 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 5 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 6 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 7 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 8 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 9 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 10 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 11 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 12 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 13 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 14 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale 15 di 15 Instagram Instagram Amici, si vola verso il serale leggi dopo slideshow ingrandisci

Giuliano Peparini ricorda ai ballerini che c’è un solo posto per il serale. Chiama quindi Giulia che esegue il passo a due della Celentano su "Le tunnel d'or" con Amilcar. Per lei il verdetto non è positivo e nonostante i complimenti da parte del coreografo viene eliminata. La ballerina ringrazia tutti e piange tra le braccia di Garrison.



Oliviero si esibisce in un passo a due di Kledi su "Adesso e qui" con Martina. Giuliano, prima di esprimersi, vorrebbe rivedere ballare anche Cosimo, questa volta in un passo a tre con la coreografia della TItova su "Mi confesion". Poi convoca insieme Oliviero e Cosimo al centro dello studio. Per il coreografo è difficile prendere una decisione: “Io non riesco a scegliere tra i due”. Quindi chiede a Maria se è possibile ammetterli entrambi al serale. La De Filippi accetta la proposta e fa aggiungere anche un posto di canto. Quindi Oliviero e Cosimo accedono al Serale. Oliviero va con i Bianchi e Cosimo, corteggiato da entrambe le squadre, sceglie quella Blu.



E il turno dei cantanti, solo in tre accedono al serale. Maria ci tiene a precisare che i coach sono molto indecisi perché li ritengono tutti meritevoli.



Elisa chiama per primo Thomas e gli fa eseguire "Treasure", poi Morgan, che scherzando dice di averlo apprezzato per i capelli, ma poi precisa per il cuore, gli chiede di cantare "Virtual insanity" dei Jamiroquai.



I Blu chiamano Michele, che sceglie "Whole lotta love" dei Led Zeppelin. Morgan è stregato: "Lui l’ha fatta talmente bene che anche chi non conosceva il pezzo l’ha entusiasmato".



Zerbi chiama Giada che canta "Love on top" di Beyoncè.



Con un filmato viene svelata l'identità del quarto giudice, si tratta di Daniele Liotti. L'attore si unirà quindi a Ermal Meta, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato.