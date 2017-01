Kerry Washington: "Sul set faccio sesso con i mariti, ma rispetto le mogli"

13:04 - E' difficile vedere il proprio marito recitare in una scena a luci rosse con un'altra donna, specie se si tratta di una bellezza mozzafiato del calibro di Kerry Washington. In "Scandal" l'attrice vive una passione travolgente con il collega Tony Goldwyn, ma l'attrazione sessuale tra loro si limita al copione. "Rispetto e ammiro sua moglie e la loro famiglia - confessa ad "Allure" - Così come lui rispetta la mia".

Mogli e fidanzate possono quindi dormire sonni tranquilli perché l'attrice, sposata con l'atleta Nnamdi Asomugha, assicura "faccio sempre la massima attenzione nelle scene di sesso. Le relazioni che le persone hanno nella vita reale sono importanti. Sul set fai delle cose che si suppone tu debba fare solo con con una certa persona nella tua vita. Inoltre lo fai in una stanza piena di gente, è imbarazzante".