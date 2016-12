Scene di sesso: ecco il punto di vista dal set

11:10 - In "Stretch", il nuovo film di Joe Carnahan, Patrick Wilson e Brooklyn Decker sono protagonisti di una scena ad altissimo tasso erotico. Girarla, però, è stato molto meno sensuale di come la vedrà il pubblico. Sul Web è infatti spuntato un video che mostra il punto di vista della troupe. La situazione non è più tanto intima, con truccatrice e regista che "invadono" il letto per dare consigli tecnici.