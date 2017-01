Katia Ricciarelli difende Pippo Baudo: "Non ha mai avuto il parrucchino"

Dopo la fine del matrimonio con Pippo Baudo, i rapporti con Katia Ricciarelli non sono mai stati idilliaci. Ma la cantante lirica, che il 16 gennaio ha compiuto 70 anni, difende l'ex e a "Pomeriggio 5" ospite di Barbara d'Urso assicura: "Non ha mai avuto il parrucchino, altrimenti non l'avrei mai sposato. Anche se le imitazioni facevano molto ridere".