Karina Cascella: "Mi hanno rapito in cane, ho vissuto ore di terrore"

Giornata da dimenticare per Karina Cascella , che ha vissuto ore di terrore insieme alla figlia per la scomparsa della cagnolina Carolina. "Due persone mi hanno portato via il cane, ma quando si sono accorte che c'erano le telecamere e potevano essere rintracciate l'hanno lasciato in una casa lì vicino" ha raccontato l'ex opinionista di Uomini e Donne a Tgcom24 .

"Io e Ginevra pensavamo non l'avremmo più rivista, abbiamo passato due ore di terrore a piangere. Non eravamo mai state lontane da Carolina per più di cinque minuti. Quando abbiamo sentito abbaiare Carolina non potevamo crederci. Era lì da sola e non vedeva l'ora di essere presa in braccio".



Una storia per fortuna a lieto fine, ma che ha scosso molto la figlia Ginevra. "Quando mi chiedeva se avesse rivisto il suo cucciolo, per la prima volta mi sono sentita inerme dinnanzi al fatto che avrei dovuto prepararla al peggio" ha commentato la Cascella su Instagram "Chi ha compiuto questo gesto vile dovrà vedersela con me se ci riprova. Io per la mia famiglia mi getterei nel fuoco e spero che non accada mai più nulla di così brutto".