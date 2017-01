Karina Cascella: "L'amore può aspettare... intanto apro un negozio a Milano"

10:01 - Giura di non essere fidanzata Karina Cascella e al suo fianco riappare, a sorpresa, Salvatore Angelucci, ex storico e padre della figlia Ginevra. Ma non è un ritorno di fiamma, perché l'ex opinionista di "Uomini e Donne" festeggia un giorno importante, l'apertura del suo multi brand "Dkk" e in questa nuova avventura non potevano mancare le persone importanti della sua vita: "Aprire qualcosa di mio è sempre stato un sogno", racconta a Tgcom24.

Karina perché hai deciso di aprire un negozio?

Al di là di quello che è il gioco della tv, a 34 anni sentivo il bisogno di concretizzare, e di realizzare quello che è sempre stato il mio sogno, ovvero avere una attività mia. E poi chiudo un cerchio, per me è una sorta di bilancio: c'è tutto quello che è stato in questi dieci anni, quindi le conoscenze, la moda...



Sarai presente?

Mi piace stare a contatto con le persone e io fisicamente ci sarò tutti i giorni, questo mi fa stare bene. Mi piace l'idea che arrivi la ragazzina e anche la signora, è un multi brand che si occupa di abbigliamento, trucchi, occhiali, profumi...



Karina manager...

Anche, perché comunque alla fine non ho mai pensato che la tv fosse un mestiere, per me è un gioco, è giusto farla fare a chi la sa fare, se ogni tanto c'è una ospitata non significa che fai tv, quella è giusto che la facciano Maria De Filippi, Simona Ventura, Bonolis....



Hai uno zoccolo duro di fan

Sono contenta di essere amata, sui social mi mostro per come sono, una persona normale, che lava, stira, cucina...



All'inaugurazione c'era anche Sasà...

Sono stata molto felice, significa che siamo riusciti a costruire un rapporto nonostante tutto. Per me è un momento importante e la nostra bambina ha visto che c'era anche il suo papà al mio fianco. E non è stato forzato...



E l'amore, come va con Alicante?

Non sono fidanzata, non è successo niente, io e Ilario siamo solo amici, certo è un bel ragazzo...



"Uomini e Donne" lo guardi?

Sempre... quest'anno poi è tornato ai vecchi tempi, con Tina che si traveste da spagnola, ed è molto divertente...



Un'amica su tutte?

Guendalina Canessa, viviamo in simbiosi, abitiamo nello stesso pianerottolo, le bambine, l'asilo, siamo come due sorelle.