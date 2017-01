Karina Cascella: "In amore lavori in corso"

Un nuovo uomo è entrato nella vita di Karina Cascella . Il fortunato è il dj Ilario Alicante , anche se l'ex opinionista di "Uomini e Donne" per ora non si sbilancia. A " Pomeriggio Cinque " svela infatti che "da due mesi a questa parte ci si sente e ci sono dei lavori in corso ". Ancora nulla di ufficiale quindi, anche se i due si conoscono da diversi anni. Ora resta da vedere se questo 'cantiere' si trasformerà in qualcosa di più.

"Sarebbe finita comunque anche senza l'incontro con Irene - spiega - a maggio ci siamo incontrate e abbiamo scelto di darci una possibilità per conoscerci e capire se ci fosse la possibilità di creare un equilibrio tra noi".



Un incontro non facile, per entrambe, e la Cascella ammette che "c'era un po' di imbarazzo, ma è stata una decisione consapevole da entrambe le parti. E' capitato di uscire a cena fuori tutti insieme o che Salvatore si occupasse di Ginevra insieme a lei. Guardo Irene come si comporta con mia figlia e sono tranquilla perché so che Ginevra è circondata da persone che le vogliono bene".