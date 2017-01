10 giugno 2016 10:05 Jonas Berami e Bosco, reunion a "Pomeriggio Cinque" I due amici non si vedevano dalla fine dellʼIsola dei Famosi

Reunion a sorpresa nel salotto di "Pomeriggio Cinque" tra Jonas Berami e l'amico fraterno Bosco. Era dalla fine dell'Isola dei Famosi che i due non tornavano insieme in tv. Dopo un lungo abbraccio, Jonas ha raccontato come è nata la loro fortissima amicizia. "Ci siamo incontrati quasi dieci anni fa a scuola di recitazione ma non mi parlava, se la tirava. Poi piano piano ha dimostrato di essere un amico d'oro"

Insieme formano una strana coppia: l'attore del "Segreto" è sempre molto pacato, mentre Bosco sa come attirare l'attenzione in ogni occasione. "E' pazzo, ma è speciale. Al primo incontro non ci siamo piaciuti, ma ha dimostrato di essere il più sincero di tutti, mi ha aiutato tantissimo. Ora lo vedete così, ma prima era anche peggio!".



Estroso non solo nei modi di fare, ma soprattutto nel look. Abbina infatti senza paura gonnelloni dai colori sgargianti a calzettoni di spugna perché "se mi sveglio e voglio essere Cappuccetto Rosso mi vesto così" ha dichiarato riferendosi alla gonna rossa "Anzi ora Jonas fa il lupo e tu Barbara fai la nonna così siamo a posto".