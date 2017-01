JLo: cercasi ballerini per nuovo talent show

Cercasi giovani talenti della danza per un nuovo talent show. A fare l'annuncio è stata nientemeno che Jennifer Lopez, alla ricerca di ballerini talentuosi per il suo nuovo programma tv "World of Dance", in onda sulla NBC prossimamente.

La cantante americana di “Booty”, che prima di debuttare nel mondo dello spettacolo ha iniziato la sua carriera proprio ballando, ha deciso di sfruttare la sua passione per la danza proprio per aiutare i giovani ballerini a realizzare i propri sogni: "Sarà un talent tutto dedicato alla danza. Sono contenta di lavorare con la World of Dance, marchio che ha da sempre un grande impatto in questo mondo e sono felice di poter dare ai ballerini un’opportunità unica”.



La Lopez vestirà i panni di produttrice esecutiva e presumibilmente anche quelli di coreografa. Il talent prevede le esibizioni di ballerini divisi in tre gruppi (bambini under 16; ragazzi over 16 e gruppi), che si sfideranno in vari generi, dall’hip hop al balletto per un totale di 10 episodi. Chi arriverà in finale potrà vincere un premio da 1 milione di dollari e il titolo di “Best in the World”. Confermati già 2 coreografi, Tabitha e Napoleon D’umo, a cui si potrebbe aggiungere la stessa Jennifer in qualità di coach.