Jennifer Lawrence in tv: "Ho baciato Liam Hemsworth anche fuori dal set"

Qualche tempo fa Liam Hemsworth aveva riservato commenti poco lusinghieri nei confronti di Jennifer Lawrence, accusandola di avere un cattivo alito durante le scene romantiche di "Hunger Games". Ora l'attrice premio Oscar si è presa la rivincita e ospite del talk show "Watch What Happens Live" ha confessato che con l'ex di Miley Cyrus i baci non si limitavano al set: "Liam è sexy, cos'altro avrei dovuto fare?"

L'attrice era ospite dello show di Andy Cohen per promuovere il suo nuovo film "Joy" e si è prestata al gioco delle verità, rispondendo con la massima sincerità. A portata di mano un salvifico cocktail, per aiutarla ad affrontare le domande più impertinenti.



Dopo aver portato alla luce il flirt, il presentatore le ha chiesto se avesse l'abitudine di fumare marijuana prima dei red carpet, ad eccezione degli Oscar. "In realtà è l'esatto opposto - ha ammesso - Non fumo mai prima delle passerelle, ma ho visto mio fratello che fumava un bong prima degli Oscar e mi sono fatta un tiro". Che sia proprio questo il motivo della sua rovinosa caduta agli Academy 2013?