Liam Hemsworth: "Baciare Jennifer Lawrence? Disgustoso"

13:49 - Baciare Jennifer Lawrence è il sogno proibito degli uomini di mezzo mondo ma Liam Hemsworth, suo partner in "Hunger Games", non è dello stesso parere. L'ex di Miley Cyrus ha infatti svelato in tv il particolare "vizietto" dell'attrice premio Oscar. "Le scene di baci con Jennifer sono disgustose - ha svelato - Ogni volta mangia apposta aglio, tonno o qualcos'altro che lascia in bocca un cattivo sapore".

Sul grande schermo la coppia di "Hunger Games" fa sognare con scene cariche di amore e magia, ma sul set l'atmosfera è decisamente diversa.



"Ogni volta che devo baciarla mi sento a disagio. E' una delle mie migliori amiche, le voglio bene, ma quando giriamo mangia apposta aglio, tonno o qualcos'altro che lascia un sapore disgustoso - ha raccontato - Poco prima del ciak mi dice cose del tipo Ho appena mangiato tonno e aglio. E non mi sono lavata i denti. E io penso Fantastico ora vado lì dentro e assaggio"