Jennifer Lawrence: "Sono sempre sola il sabato sera"

Jennifer paga caro il prezzo del successo. Tanto che non ha ancora trovato l'amore: "Cerco solo un ragazzo che sia gentile con me, mi piacerebbe conoscere un uomo che vive lontano, magari a Baghdad, e che non sa niente di me".

L'attrice ammette di passare tanto tempo con i suoi amici: "Esco, bevo vino con gli amici. Mila e Ashton vivono a due passi da casa mia e spesso sbuco da loro senza essere invitata. Ne sono certa, stanno già cominciando a stufarsi di me (ironizza, ndr). Non vedo l'ora di sposarmi. Ho voglia di trovare la persona giusta e di trascorrere con lui il resto della mia vita, con i nostri figli". Insomma, l'appello c'è. Adesso manca solo un ragazzo "volenteroso".