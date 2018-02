James Franco torna in "The Deuce 2", nonostante le accuse di molestie sessuali

Nonostante le accuse di molestie sessuali e il dito puntato contro da molte ex colleghe e allieve, James Franco non ha nessuna intenzione di arrendersi e uscire di scena. L'attore, che durante la cerimonia dei Golden Globe aveva sfoggiato la spilla del movimento #metoo scatenando per questo l'ira dell'attrice Violet Paley, che lo ha accusato di averla forzata a fare sesso orale, tornerà per la stagione 2 di "The Deuce".