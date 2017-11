"The Deuce", arriva il porn drama con James Franco: ecco il primo trailer

L'industria del porno ai suoi esordi in una torbida New York anni '70, in cui sta cominciando a diffondersi l'HIV e spopolano violenza e traffico di droga. Questi gli ingredienti esplosivi di "The Deuce" il nuovo porno drama creato da David Simon ("The Wire" e "Generation Kill" tra gli altri) che debutta il 10 settembre sugli schermi di HBO e che vede tra gli interpreti principali James Franco e Maggie Gyllenhaal. E mentre l'attesa si fa trepidante l'emittente americana diffonde il primo trailer ufficiale...