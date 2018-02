J Ax e Fedez: due rapper a sorpresa per la piccola Denise

J-Ax e Fedez aiutano Loredana, una mamma a fare una sorpresa speciale alla sua piccola Denise. "Vorrei tornare al giorno in cui sei nata, quando tuo il papà ti ha messo tra le mie braccia”, con queste parole la donna vuole chiedere perdono alla figlia per non essere stata all'altezza della parola con cui ogni giorno la chiama: "Mamma". Questa famiglia ha sofferto molto, Loredana ha avuto un tumore, ma l'ha superato anche con l'aiuto della sua bambina. Poi un'altra disgrazia le ha colpite, il marito di Loredana da poco è venuto a mancare a causa di un incidente stradale, lasciando Denise e i suoi fratelli senza una figura paterna. "Mi hai dato sempre la forza, Denise, sia durante la malattia sia quando tuo papà è morto e io mi sono chiusa nel mio dolore e tu ti sei occupata di tutto anche dei tuoi fratelli, facendo loro da mamma al posto mio. Volevo solo ringraziarti e chiederti scusa per non esserci stata a sufficienza". La ragazza emozionatissima viene festeggiata con una serie di sorprese, baci e carezze. Ma il regalo, anzi i regali più speciali si nascondono dietro due orsacchiotti: ecco che i due idoli di Denise, J-Ax e Fedez emozionati anche loro scendono ad abbracciare la ragazza.