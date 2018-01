Isola dei famosi, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta in nomination

Al termine di una puntata davvero scoppiettante, ricca di duri confronti, sfide, eliminazioni e nuovi arrivi, i naufraghi dell'Isola dei famosi hanno dovuto fare i conti con le votazioni che hanno mandato in nomination Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi. Quest'ultima ha risposto in diretta alle accuse di essere poco partecipe mosse da Francesco Monte e da altri componenti del gruppo, ma questo non è servito a modificare il verdetto dei voti.



Oltre alle nomination della Cipriani e della Rinaldi, Alessia Mancini, nel ruolo della Mejor della settimana, ha dovuto fare un terzo nome e la sua scelta è ricaduta su Rosa Perrotta, che in chiusura conferma: "Sinceramente me l'aspettavo".