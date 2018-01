Nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha presentato ai concorrenti del reality una nuova naufraga, Elena Morali. Il gruppo è rimasto stupito dall'arrivo della modella, che si è presentata con un costume molto provocante, ricoperto da foglie. A rallegrare l'arrivo della Morali ci ha pensato Francesca Cipriani, in quanto le due donne si conoscono da tempo e sono amiche. Come ultima arrivata, la naufraga è stata mandata sull'Isola del Mejor e non potrà essere nominata nel corso della puntata.