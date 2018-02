Momento d’ilarità all’Isola dei Famosi. Filippo Nardi si prepara per andare a pescare un’aragosta, Bianca Atzei commenta il suo outfit poco adatto per andare “in fondo al mar”: ”Non andrai con questi pantaloni, ce l’hai il costume?”. Il conduttore televisivo britannico chiede ironicamente alla cantante: “Ci devo andare nudo?”, Bianca prendendo la palla al balzo lo sfida: ”Se hai coraggio vai a prendere l’aragosta nudo”, Filippo non se lo fa ripetere due volte, accetta la sfida, spogliandosi e andando a pescare come mamma lo ha fatto! Bianca rimane incredula e ridendo gli dice: “Sei un cretino”.