Isola dei Famosi, ricompense e sacrifici in attesa delle eliminazioni

Va in onda stasera, in prima serata su Canale 5, la quarta puntata dell' Isola dei famosi , il reality condotto da Alessia Marcuzzi . Chi uscirà tra Alessia, Cecilia e Simone ? In attesa di scoprire chi dovrà abbandonare l'isola, i naufraghi si cimentano con una nuova prova ricompensa con in palio un pollo arrosto. La prova però prevede il sacrificio di due naufraghi, Elena e Amaurys , che non possono mangiare.

La regola posta dalla produzione, infatti, prevede che i due non possano mangiare nulla, e se anche i loro compagni dovessere cedere un pezzetto di pollo la razione di tutti sarebbe dimezzata. Amaurys sprona gli altri a mangiare tranquilli, "io sto benissimo e sono felice per voi", mentre Elena prende la cosa con filosofia. "Preferisco regalare che ricevere - commenta - e quindi da un punto di vista egoistico sono comunque contenta, mi fa sentire utile al prossimo". Gli altri si gettano quindi sul pollo, anche se alla fine non è che un boccone a testa. Tra i più affamati c'è Cecilia, una di quelle che sta patendo di più la permanenza. "Mi sono sentita un po' selvaggia - dice -, ho mangiato anche la pelle, cosa che non avrei mai pensato di fare. Ma adesso si apprezza anche questa come una gioia".



Sull'altra isola i sacrificati sono invece Filippo e Rosa. E Filippo la prende meno bene. Per lui la fame si sta facendo davvero sentire e questo nuova prova da affrontare mette a dura prova i suoi nervi. Inoltre appare infastido dalla reazione di alcuni compagni. "Certe cose si fanno per il piacere di farli - dice -, se poi uno ti dice grazie bene, altrimenti la prossima volta non le fai più". Ci sarà già qualcuno sulla sua lista nera per la nomination?