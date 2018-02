Elena e Amaurys vittime sacrificali

Dura prova all’Isola dei Famosi. Un comunicato invita i naufraghi Elena Morali e Amaurys Pèrez ad affrontare una prova ricompensa in cui il bottino è un succulente pollo al forno. Purtroppo la regola prevede che gli unici naufraghi che non possono gustare il pollo sono proprio Elena e Amaurys, altrimenti la prova sarebbe annullata. Nonostante il grosso sacrificio, la Morali e Pèrez non sembrano per nulla dispiaciuti, anzi sono contenti di sacrificarsi per il gruppo.

Amaurys uscendo dall’acqua mentre porta il premio urla: ”C’è un pollo per voi.. siamo felici per voi”. L’ex pallanuotista parla di spirito di gruppo. Gli altri naufraghi però, dispiaciuti per i loro compagni, decidono di donargli il pesce appena pescato.