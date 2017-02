Iris presenta "Black Out", ciclo di film dedicato agli Anni Settanta

Film notissimi e pluripremiati, che con sguardi diversi hanno saputo fotografare il decennio. Tra i titoli proposti il thriller politico "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" e "La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri, "Bianca" di Nanni Moretti e "Maledetti vi amerò" di Marco Tullio Giordana. Il ciclo porta per la prima volta in tv anche due documentari militanti come "Pagherete caro, pagherete tutto" del Collettivo Militante di Milano e "Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro" di Alberto Grifi.



"Si è parlato e letto molto a proposito degli Anni Settanta e in particolare sul ‘77. Per chi c’era è cronaca, per chi non era ancora nato è storia, spesso magari solo sentito dire. Cortei violenti? Primi segni di terrorismo? Sì, ma anche tanto altro" ha dichiarato il direttore di Iris Marco Costa "Per non limitarsi a una lettura a senso unico, Iris ha pensato di offrire al pubblico 15 film molto diversi tra loro che riescono a mostrare il clima di quegli anni. Non solo l’atmosfera ideologica o culturale, ma anche l’impressione fotografica: con immagini, volti, abiti, stili, linguaggi, colori. E ognuno potrà capire se e quanto quei giorni siano lontani da quelli di oggi".