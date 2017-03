Il tribunale di Aversa e i parcheggiatori abusivi: Striscia documenta la situazione

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, è ad Aversa, in provincia di Caserta per mostrare la situazione nei pressi del tribunale. Nelle vicinanze dell'edificio, infatti, c'è uno slargo interamente gestito da parcheggiatori abusivi che, incuranti della presenza della Polizia Municipale chiedono, ad avvocati e dipendenti i soldi per la sosta.