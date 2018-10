Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Mentre Raimundo riesce a portare in salvo Nicolas, la camionetta di Fe viene fermata dai militari agli ordini del Generale Ayala. Francisca, preoccupata dalla prolungata assenza di Raimundo, ordina a Mauricio di organizzare una squadra per cercarlo. Intanto il Generale Perez de Ayala giunge a Puente Viejo e prenota una camera alla locanda di Emilia. Il giorno stesso inizia a interrogare tutti gli abitanti del posto, ma Alfonso e gli altri sono uniti più che mai e si preparano al peggio.



Come richiesto da Francisca, Nazaria inizia a sedurre Prudencio che dopo un primo momento decide di tirarsi indietro e la caccia via dalla sua stanza. Preso da un momento di rabbia, l'uomo cerca poi di violentare Julieta ma la giovane riesce a scappare lasciandolo ferito. Egli racconta a Nazaria e Francisca di essere caduto e di aver sbattuto la testa, tuttavia continua a cercare la ragazza che sembra essere sparita nel nulla.



Dopo essersi garantito l’appoggio di Francisca, il generale invita tutti a parlare ma nessuno cede alle sue intimidazioni. Così decide di passare all'azione ordinando di chiudere l'emporio e di bruciare tutta la merce. Nel frattempo Julieta non dà ancora segni di vita ma non è l’unica: infatti presto una nuova sparizione colpirà Puente Viejo.



In paese la situazione continua a peggiorare, per questo motivo Emilia e Raimundo chiedono a Francisca di esercitare la sua autorità per far richiamare il generale ma la donna si rifiuta. Il Generale prende di mira anche Adela e decide di incriminare suo figlio Ulpiano di un reato che lo porterà davanti alla corte marziale. Infine Saul, dopo una lunga notte di ricerche, trova Julieta e si decide finalmente a dichiarare il suo amore sconfinato per lei.