Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Dopo aver ricevuto minacce da parte del Generale, Nicolas può considerasi in serio pericolo di vita poiché l'uomo vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Intanto il matrimonio di Dolores e Tiburcio viene celebrato senza contrattempi ma durante i festeggiamenti Nicolas viene prelevato dalla prigione per essere trasferito a Madrid. Durante lo spostamento, i militari dovranno assassinarlo simulando una sua fuga.



Nonostante il piano escogitato dal Generale, i parenti e gli amici di Nicolas riescono ad arrivare in tempo per salvargli la vita e decidono di nasconderlo in una vecchia miniera.

Una lunga riflessione porta Irene alla scelta di convivere con Severo, ma ciò avverrà esclusivamente per il bene del bambino. In questa occasione vengono coinvolti anche Don Anselmo e Don Berengario che fungono da tramiti tra i due giovani.



Mentre Julieta si sfoga con Adela rivelandole il suo amore per Saul, quest'ultimo si confida con Raimundo. Finalmente Dolores riesce a partire in viaggio di nozze in compagnia della suocera. Arrivata all'esasperazione, la donna si scaglia contro la madre di suo marito che, anziché offendersi, è felice di avere una nuora con un carattere forte.



Per evitare l'annullamento del matrimonio da parte di Julieta, Francisca inizia a ricattare Nazaria obbligandola a sedurre Prudencio e in cambio le promette che mai più rivangherà il suo passato. Nel frattempo la Guardia Civile inizia ad interrogare tutti i paesani di Puente Viejo per capire se qualcuno possa aver aiutato Nicolas a fuggire. Ad essa si aggiunge anche il Generale che parte per il paese in modo da poter indagare personalmente su quanto accaduto.



Infine gli avvocati di Nicolas informano Alfonso che il Generale Ayala ha deciso di focalizzare le ricerche su Puente Viejo. Temendo che Nicolas possa essere catturato, Alfonso e Raimundo decidono di portare Nicolas e Janita fuori città.