Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Dopo gli ultimi avvenimenti, Julieta mette Francisca in una situazione d’imbarazzo ma stranamente la signora mantiene la calma. Intanto Prudencio, promesso sposo di Julieta, è convinto che, dopo il matrimonio, riuscirà a domare il carattere ribelle della giovane.



Stanca di tenere il segreto, Irene confessa la verità a Severo: anche lei ha perso un figlio. Il ragazzo decide di darle una seconda opportunità, ma Nicolas insinua in lui altri dubbi. Alla Villa, come ben notato da Nazaria, nessuno sembra particolarmente felice del matrimonio che si celebrerà a breve, a parte donna Francisca. Tuttavia quest'ultima non sospetta minimamente che ci sia qualcuno che stia tramando contro di lei e contro tutti gli abitanti della sua casa.



Alcune voci preoccupanti iniziano a circolare a Puente Viejo. Infatti Laura riferisce a Saul di aver sentito qualche bracciante parlare di armi e rivoluzione. Per questa ragione Saul cerca di mettere tutti in guardia, ma purtroppo nessuno crede alle sue parole.



Un altro matrimonio che si prepara ad essere celebrato è quello tra Dolores e Tiburcio. Nonostante il momento felice, le nozze di Dolores non sembrano essere così importanti poiché non tutti i paesani ne sono a conoscenza. Nel frattempo Hipolito e Onesimo vogliono dimostrare che Mauricio sia un vampiro e che non sia il solo in paese. Così decidono di indagare ulteriormente ma finiscono solo per rendersi ridicoli di fronte a tutti.



Un arrivo inaspettato colpisce i cittadini di Puente Viejo: un uomo vestito in modo molto elegante ha iniziato a circolare per le strade del paese iniziando a fare troppe domande. Grazie ad un’indagine personale, Fe scopre che si tratta dell'avvocato dell'assassino di Mariana.

Convinto che Saul stia mentendo, Prudencio crede che il timore di una rivolta armata dei braccianti non sia altro che un'invenzione per impedire le nozze con Julieta. Anche Larraz gli nega qualsiasi volontà di sommossa da parte di costoro.

Infine mentre Francisca accoglie benevolmente Julieta alla Villa mettendole a disposizione casa e servitù, Nicolas si decide ad incontrare l'avvocato Espinosa con il quale ha un breve scambio di opinioni.