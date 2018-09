Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

In seguito agli ultimi avvenimenti donna Francisca si mostra molto turbata perché non capisce cosa le stiano nascondendo tutti quanti. Intanto Gracia è arrabbiata con Hipolito che, influenzato dal cugino, ha messo in dubbio di essere il padre del bambino che aspetta la moglie.



Quando Julieta vede Saul e Laura teneramente abbracciati, ha un attacco di gelosia e si dirige da Saul per chiedere spiegazioni. Quel giorno Fe inaugura il locale ma Severo decide di non partecipare perché non è dell'umore adatto per festeggiamenti. Intuendo il suo stato d’animo, Don Anselmo si reca nella abitazione del giovane per confortarlo. Tormentato dai vecchi ricordi della moglie, Nicolas contatta i migliori avvocati affinché l'assassino della sua amata non veda mai più la luce del sole.



Nel frattempo Saul, intenzionato a mantenere la parola data a Prudencio, continua a fingere interesse per Laura allo scopo di allontanare definitivamente Julieta. Quest'ultima, amareggiata, sfoga la sua rabbia insultandolo. Emilia, Raimundo e Alfonso vivono attimi di tensione e apprensione sia per la possibile riapertura del processo all'assassino di Mariana sia per le allarmanti notizie da Cuba. Per questo decidono di partire per l’isola, ma purtroppo la nave rimane bloccata e devono rinunciare.



Anche Carmelo e Severo sono in partenza: entrambi si dirigono a Madrid per verificare lo stato delle ricerche del piccolo Carmelito presso la Guardia Civile. Nonostante Julieta soffra molto per l'allontanamento di Saul e il suo avvicinamento a Laura, la giovane decide di voler sposare Prudencio entro quindici giorni anche se questa scelta non trova il favore di Consuelo ed Emilia.



Intanto a Puente Viejo arriva anche Irene Campuzano, una giornalista di Madrid che sembra molto interessata al caso del piccolo Carmelito. Il primo ad essere intervistato è Severo, ma Carmelo si mostra dubbioso sulle reali intenzioni della giornalista. Appresa la notizia del matrimonio tra Prudencio e Julieta, Saul si dispera ma Laura gli ricorda che è stato lui a spingere Julieta tra le braccia di Prudencio.

Infine mentre Nicolas scopre quale è il vero motivo che farà riaprire il processo contro l'assassino di Mariana, Prudencio chiede a Saul di accompagnare Julieta all'altare.