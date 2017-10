Grande Fratello Vip: Tonon è il bersaglio degli scherzi di Onestini e Moser

I nuovi ingressi nella casa di Grande Fratello Vip hanno cambiato gli equiibri all'interno del reality e stanno anche riuscendo a far divertire il pubblico. Questo è il caso di Raffaello Tonon che, con con la sua calma e ironia, è ormai diventato il bersaglio degli scherzi di Luca Onestini e Ignazio Moser che tentano in ogni modo di prenderlo in giro testando la sua cultura.