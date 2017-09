Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio pronto a lasciare la casa

È passata ormai una settimana dall'ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip: ai privilegiati è stato concesso di vivere in casa, mentre gli altri concorrenti sono stati mandati in stazione. Alcuni di loro, però, non hanno mai sopportato l'idea di vivere a Tristopoli, tra questi Cristiano Malgioglio che più volte ha espresso la sua insofferenza sfogandosi con i suoi compagni. Con il passare dei giorni il paroliere ci ha riflettuto e ha preso una decisione: "Ti voglio confidare una cosa" dice a Daniele Bossari, "Se stasera mi fanno andare dall'altra parte, lascio la casa del Grande Fratello, pago la penalità e me ne vado via", conclude.