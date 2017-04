Come dimenticare Gloria Guida, splendida icona sexy B-movie degli anni '70 e '80? Non si può, infatti Barbara D'Urso bene ha fatto ad invitare l'artista in studio e a realizzare una clip contenente le maggiori performances della sua carriera e le immagini più belle della sua vita familiare. Centrale la sua storia d'amore e il matrimonio con Johnny Dorelli, che dura ormai da ben 26 anni! Il filmato mostra anche altre doti sorprendenti della Guida, che si mette all'opera come cuoca e prepara un piatto speciale per la padrona di casa di Domenica Live. E poi, i suoi esordi come cantante, giovanissima, ed i film di maggior successo che hanno fatto sognare milioni di italiani. Per chiudere con suo marito, Johnny Dorelli, con il quale ha recitato in diversi film.