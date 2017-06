Giuliana De Sio, dall'amore hippy ai ventenni: "Non mi faccio mancare niente"

Il primo amore, libertino e hippy, sbocciò all'interno di una comune nella quale era andata a vivere dopo essere scappata di casa: "Avevo 18 anni e mi innamorai di Carlo Silvestro, che era il capo carismatico. Solo che lui se la faceva con tutte le donne della comune... Era fidanzato con me, ma anche con altre 25. Diciamo che non è stato un bell'esordio il mio primo amore".



Qualche anno più tardi, invece, folgorò Alessandro Haber che ebbe il merito di lanciarla come attrice. "L'ho incontrata per strada e appena l'ho vista ho perso la testa. L'ho tampinata per un anno e ad ogni occasione in cui la incontravo cercavo di farmi avanti. L'ho amata tanto, è stato un amore molto forte per me" ha dichiarato lui in un videomessaggio indirizzato alla De Sio.