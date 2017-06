Rudy Zerbi e Giuliana De Sio, lento romantico al Costanzo Show

Da professore di canto ad allievo di danza. Sul palco del "Maurizio Costanzo Show" Rudy Zerbi ha invitato Giuliana De Sio in pista per un romantico lento, avvertendo però la sua dama di non essere molto bravo: "Sono una mensola!". Poi però ci ha preso gusto e si è scatenato con diversi generi musicali e partner. Ad "Amici" avrà seguito qualche corso intensivo di ballo con la Celentano?

E se in pista Giuliana De Sio riesce a trovare un cavaliere all'altezza, diversa la situazione nella vita privata. Intervista dal padrone di casa sull'amore, l'attrice ha infatti risposto ironica: "Sono trent'anni che mi fai questa domanda e la risposta è sempre la stessa: sono perennemente sola".



"Te lo chiedo perché non riesco a capire come sia possibile" ha replicato Costanzo. "Me lo chiedo pure io tutti i giorni. Secondo me per gli uomini le qualità in una donna sono un disvalore. Per questo non trovo nessuno, ma se lo trovo te lo dico subito. Anzi facciamo una puntata a tema perché sarebbe un evento storico" ha concluso con una battuta la De Sio.