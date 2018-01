Giulia Michelini si commuove ascoltando la storia di Giuseppe

Un padre che vuole chiedere scusa ai suoi due figli per averli protetti dalla scoperta di una brutta malattia che alla fine gli ha portato via la moglie. Una storia emozionante quella raccontata a C'è Posta Per Te e che racconta la vita di Giuseppe Micheal e Gessica, una famiglia che ha perso la mamma per colpa di un tumore.



Il padre per ringraziare i figli decide di fargli una sorpresa invitando, grazie all’aiuto di Maria De Filippi, Giulia Michelini, attrice romana classe 1985, che ha recentemente vestito i panni di Rosy Abate. La Michelini non solo si commuove ad ascoltare le parole di gratitudine di questo padre ma riesce a strappare ai ragazzi un sorriso e in qualità di “Regina” di Palermo fa loro anche un meraviglioso regalo.