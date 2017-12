Giulia Michelini a Tgcom24: "Rosy abbraccerà Leo...ma sarà davvero lui?"

"La terza puntata è un momento importante perchè finalmente si svelerà il mistero e, dopo 5 anni, Rosy Abate riabbraccerà Leo (il figlio creduto morto per tanto tempo ndr)...ma si tratterà davvero di Leo?": Giulia Michelini, protagonista della fiction Rosy Abate, in onda domani, in prima serata su Canale 5, presenta ai lettori di Tgcom24 il terzo appuntamento della fiction. "La puntata di domenica ci interesserà particolarmente perchè succederanno tante cose: inutile dirlo, guardatela!".