14 gennaio 2018 12:36 Giorgio Tirabassi: "Non avrei mai avuto il coraggio di Libero Grassi" In onda su Canale 5, il 14 gennaio, la prima storia del ciclo "Liberi Sognatori"

"Un uomo vero e un eroe che non si può non ammirare: io non avrei mai avuto il suo coraggio, avrei pagato subito il pizzo, anche in anticipo". Giorgio Tirabassi commenta così la figura di Libero Grassi, imprenditore ucciso nel 1991 da Cosa Nostra, che interpreta in "A testa alta - Libero Grassi" (in onda il 14 gennaio in prima serata su Canale 5). Si tratta del primo capitolo della fiction "Liberi sognatori", dedicata agli eroi civili del nostro Paese.

"Quando interpretai Borsellino ero terrorizzato, poi leggendo una sua frase sulla paura mi ci son buttato - ha raccontato l'attore - In questo lavoro su Grassi sono stato molto più sereno, penso sia stato una persona di una lucidità incredibile, un eroe con un grande coraggio che io non avrei mai avuto al suo posto, io il pizzo lo avrei pagato subito, addirittura in anticipo, ma io faccio l'attore".



"A testa alta" e' stato girato nei luoghi dove l'imprenditore viveva e frequentava. Per le riprese in casa è stata utilizzata la vera abitazione dei Grassi, messa a disposizione dalla moglie Pina (morta un paio di anni fa e alla quale il film è dedicato) e riallestita nell'arredamento di allora dalla figlia Alice e Davide, che stanno portando avanti l'attività imprenditoriale del padre.