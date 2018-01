"Liberi Sognatori", da Libero Grassi a Renata Fonte, la lotta alla mafia in quattro film

Un uomo che amava camminare a testa alta. Viene così definito Libero Grassi, proprietario dell'azienda di biancheria, Sigma, ucciso con tre colpi di pistola a Palermo in una mattina del 29 agosto 1991 da Salvatore Madonia, che lo aspettava sotto casa. Un uomo semplice, che aveva deciso di non scendere a patti con la mafia e di non rinunciare alla sua "dignità d’imprenditore”, come scriveva lui stesso in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. E' la sua storia ad essere narrata nel primo dei 4 film in onda su Canale 5 a partire da domenica 14 gennaio, "Liberi Pensatori". Quattro film che mettono in scena l'impegno civile di quattro personaggi, simbolo dell’Italia che sa e può resistere in un periodo difficile per la nazione. La realizzazione della serie è stata sostenuta dai familiari delle vittime al centro dei singoli film.



Gli altri personaggi protagonisti sono l'assessore Renata Fonte, interpretata da Cristiana Capotondi. E poi il giornalista Mario Francese a cui darà un volto l'attore Marco Bocci e l'agente di polizia Emanuela Loi. "Con 'Liberi sognatori. Le idee non si spezzano mai’, ha detto Pietro Valsecchi, produttore Taodue della serie: "vogliamo raccontare ai più giovani, che spesso ignorano le pagine più buie della nostra Storia, i nomi e le vicende delle donne e degli uomini che sono stati in prima linea contro la violenza e le ingiustizie".