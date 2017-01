"Liberi sognatori", Giorgio Tirabassi: "Da Borsellino a Libero Grassi, ecco il mio eroe antimafia"

Dopo Paolo Borsellino , Giorgio Tirabassi vestirà i panni di una altro eroe simbolo della lotta alla mafia: Libero Grassi . La storia dell'imprenditore verrà raccontata in uno dei quattro film tv della serie prodotta dalla Taodue per Mediaset , " Liberi sognatori ", dedicata alle figure positive della nostra storia recente. "Quando mi hanno offerto il ruolo non ho avuto dubbi, ho detto subito sì, mentre per Borsellino avevo paura..." racconta l'attore all'Ansa.

"Mi ricordo benissimo la puntata di Samarcanda (la trasmissione di Michele Santoro, ndr) nella quale Grassi aveva raccontato la sua storia - spiega Tirabassi - e mi ha colpito molto anche sua moglie Pina (scomparsa qualche settimana fa, ndr), che come la moglie di Borsellino, Agnese, dopo la morte del marito, si è impegnata in prima persona per diffondere gli ideali di giustizia in cui credevano, usando anche i social network e arrivando a una nuova generazione".

Personaggi come Libero Grassi fanno crescere anche l'attore che li interpreta: "Attraverso una fiction si ha la possibilità di farne conoscere i valori a milioni di persone. In questo la tv è piu' forte del cinema". Il film tv sarà sul set a novembre con un debutto su Canale 5 verso marzo. L'attore, abituato ad alternare tv, teatro e cinema, tra fine 2016 e la prima metà del 2017 sarà impegnato quasi esclusivamente per il piccolo schermo: "Dopo il film tv su Grassi inizierò le riprese della nuova stagione di Squadra mobile dove sono tornato a interpretare Roberto Ardenzi. Un personaggio che continua a piacermi".