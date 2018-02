Gillian Anderson, senza veli in difesa degli animali: "Meglio nudi che con una pelliccia"

La gigantografia con il suo corpo nudo è stata svelata durante la settimana della moda a New York e poi sul suo profilo Instagram. Gillian Anderson non ha indugiato nemmeno un attimo quando la PETA le ha chiesto di schierarsi apertamente in difesa degli animali, in una lotta che l'organizzazione porta avanti sin dal 1980.



"Ho trovato liberatorio usare il mio corpo per fare una dichiarazione tanto importante. Le persone spesso tendono a distogliere lo sguardo dagli annunci contro le pellicce che mostrano animali mutilati, però sono più attratti dalla campagna in cui PETA utilizza i nudi. Ed io sono orgogliosa di farne parte" ha detto l'attrice americana.



Dall'impegno sociale al campo professionale, Gillian non smette di far parlare di sè. Recentemente ha voluto mettere una pietra sopra la possibilità di tornare a vestire i panni di Scully in "X-Files", il ruolo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. L'idea dell'attrice ora è quella di sperimentare nuovi ruoli e nuove frontiere artistiche.