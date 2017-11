Gianni Morandi torna in tv tra amore e giallo

Gianni Morandi farà il suo ritorno da protagonista in tv con "L'isola di Pietro" , la fiction di punta della prossima stagione di Canale 5 . Articolata in sei puntate, andrà in onda da domenica 24 settembre. "Il ragazzo di Monghidoro", lontano dal piccolo schermo dal 1998. vestirà i panni di Pietro, il pediatra del paese, coinvolto nelle indagini condotte dalla figlia poliziotto che ha deciso di far ritorno nel luogo di origine.

Morandi in questi giorni ha pubblicato in anteprima su Facebook il trailer della fiction dove non è solo un medico e un pediatra, ma è soprattutto il punto di riferimento di una piccola comunità in cui tutto appare immobile e tutti, apparentemente sembrano andare d'accordo. Ha visto crescere tutti i bambini tranne sua figlia Elena, che ha deciso di andare via di casa quando era ancora adolescente. Dopo essere diventata un'ottima poliziotta, torna sull'isola e deve fare i conti con il suo passato. Da quando ha perso la moglie, Pietro si dedica ancor di più anima e corpo alla sua professione. Quando riappare sua figlia Elena, la sua vita subisce una svolta.



Nel cast accanto al cantante ci sono anche Chiara Baschetti (Elena, figlia di Pietro), Ninni Bruschetta, Cecilia Dazzi (la preside Ines), Cesare Bocci, Clotilde Sabatino, Federico Russo, Michele Rosiello, Alma Noce, Daniele Rampello.



La serie è stata girata in gran parte in Sardegna tra Carloforte, Calasetta, Carbonia, Sant'Antioco, Portoscuso e Cagliari, fatta eccezione per alcuni ciak a Roma e Viterbo.